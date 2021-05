Apple Music gaat next-level: teaser trailer bevestigt nieuwe feature

Als alles volgens verwachting verloopt kondigt Apple morgen nieuwe dingen aan. Naast de nieuwe AirPods 3 wordt er ook een nieuw Apple Music-abonnement verwacht. Een gerucht dat door een nieuwe teaser trailer aardig versterkt wordt.

In het afgelopen weekend werd duidelijk dat er een speciale Apple Music aankondiging op ons te wachten staat. Met de tekst Get Ready – Music is About To Change Forever wordt de aankondiging, die vorige week besproken werd, zo goed als bevestigd.

Apple Music gaat deze week next-level

De teaser dook dit weekend op in de Muziek-app onder het tabje Ontdek. Wanneer je op de tekst Muziek staat op het punt om voorgoed te veranderen klikt krijg je een korte video te zien waarin het logo van de dienst van kleur veranderd. Er is verder niet heel veel informatie in de app te vinden, maar het sluit perfect aan op de berichten van vorige week. Toen kwam het gerucht naar buiten dat een nieuwe Apple Music-abonnement op 18 mei het daglicht zou zien.

De verwachting is dan ook dat Apple Music een nieuw abonnement aan gaat bieden. Hiermee wordt het naar verluidt mogelijk om muziek te luisteren in Hi-Fi kwaliteit. Iets dat zowel 9to5Mac als MacRumors hebben teruggevonden in de Music web app. Daar zijn verwijzingen te vinden naar Apple Lossless, Free Lossless, Hi-Res Lossless en Dolby Atmos.

De vraag die op dit moment alleen nog gesteld wordt is of ieder nummer in het aanbod van Apple Music gebruik kan maken van de feature. Er is bijvoorbeeld ook code gevonden die impliceren dat alleen een select aantal titels er gebruik van kunnen maken. Hoe dat precies zit zal de tijd ons leren.

AirPods 3

De kans is groot dat we morgen dus meer te weten komen over het nieuwe Apple Music-abonnement. Al lijkt dat niet het enige te zijn. Het lijkt er namelijk sterk op dat we morgen ook de nieuwe AirPods 3 kunnen bewonderen.

Benieuwd wat we daar van verwachten? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel!