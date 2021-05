Apple Music rolt gratis Dolby Atmos en Lossless Audio ondersteuning uit

De geruchten gingen al enige tijd rond en Apple kwam zelfs met een teaser, maar nu is het dan echt officieel: Apple Music krijgt Lossless Audio en Spatial Audio met Dolby Atmos ondersteuning. Dat betekent nog hogere geluidskwaliteit, zonder extra kosten. Apple houdt de prijzen namelijk zoals ze zijn.

Dat is vooral goed nieuws voor audiofielen. Zij waren lange tijd aangewezen op streamingdiensten zoals Tidal en later ook Spotify. Nu komt dit formaat dus ook naar Apple Music. Je moet alleen nog wel heel even geduld hebben. Lossless Audio is vanaf juni beschikbaar. Wat dit betekent is dat je vanaf die maand toegang krijgt tot grotere muziekbestanden die vergelijkbaar zijn met de kwaliteit die je kent van een CD.

Apple Music krijgt eindelijk Lossless Audio

Streamingdiensten hebben lange tijd geen gebruik gemaakt van deze hoge kwaliteit. Muziekbestanden werden verkleind om zo data te besparen. Inmiddels heeft bijna iedereen een smartphone met veel geheugen of een onbeperkt data-abonnement. Het formaat van bestanden speelt daardoor een minder grote rol, dus willen mensen nu van de hoogste kwaliteit genieten.

De gehele catalogus van Apple Music (meer dan 75 miljoen nummers) zal vanaf juni gebruikmaken van ALAC (Apple Lossless Audio Codec). Apple belooft hiermee dat iedere bit van het originele audiobestand behouden behouden blijft. Je hoort dus precies datgene wat de artiest gemaakt heeft in de studio. Beter gaat het niet worden, en daar hoef je dus niet extra voor te betalen. Concurrenten Tidal en Spotify rekenen wel extra kosten voor deze hogere kwaliteit.

Dolby Atmos komt naar je Apple-apparaten

Iedereen die Apple Music gebruikt, kan naar de instellingen van Apple Music gaan en dit aanzetten. Hier heb je de keuze uit 16-bit/44.1kHZ tot 24-bit/48kHZ. Ben je een echt audiofiel? Ga dan voor 25-bit/192kHZ voor de ultieme Hi-Resolution Lossless luisterervaring.

En dat is nog niet alles. Naast Lossless audio komt ook Spacial Audio met Dolby Atmos ondersteuning naar Apple Music. Dolby Atmos biedt een revolutionaire en meeslepende luisterervaring. Artiesten kunnen hiermee hun muziek zo mixen dat het voelt alsof het geluid van alle kanten komt. Zelfs van boven. Een unieke ervaring die naar nagenoeg al je Apple apparaten komt. Van koptelefoons en AirPods met een H1 of W1 chip tot de speakers van recent verschenen iPhone, iPad en Mac-modellen.

Hogere kwaliteit, geen extra kosten

Vanaf juni zijn duizenden nummers op Apple Music al beschikbaar met Dolby Atmos, en Apple belooft dat er nog heel veel meer gaan bijkomen. Net als Lossless Audio zit ook deze verbeterde Spacial Audio inbegrepen bij Apple Music. Je gaat dus niet meer betalen, maar wel een stuk meer horen.