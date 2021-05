Apple Music: 5 iPhone-apps om het meeste uit de streamingdienst te halen

Apple Music levert voor een bedrag van €9,99 een gigantische muziekbibliotheek waar jij heerlijk van kunt genieten. De iPhone-app van de streamingdienst zit vol met handige functionaliteiten voor een prettige ervaring, al valt er altijd nog meer uit te halen.

Om ervoor te zorgen dat jij zoveel mogelijk uit Apple Music haalt zetten we vijf iPhone-apps op een rijtje die je gebruikservaring aanzienlijk verbeteren.

Apple Music: 5 handige iPhone-apps

Ondanks het feit dat de Apple Music-app voor je iPhone voldoende te bieden heeft, kan het natuurlijk altijd zijn dat je behoefte hebt aan meer. Zo zijn er aardig wat ontwikkelaars die aan de haal gaan met de dienst om jou een zo prettig mogelijke gebruikservaring te bieden. Er zijn heel wat fijne alternatieven beschikbaar in de Apple App Store, maar waar haal jij nu het meeste uit?

Om dat antwoord te geven zetten we vijf verschillende Apple Music-applicaties voor je op een rij!

#1 Marvis Pro

Marvis Pro is een uitstekende applicatie voor mensen die weinig voldoening vinden in de officiële Apple Music-app. Zeker, omdat deze meer te bieden heeft dan slechts een alternatief voor de standaard muziekspeler. Zo zijn alle functionaliteiten, die ervoor zorgen dat jij nieuwe muziek ontdekt, gewoon in de applicatie te vinden.

Het fijne aan Marvis is dat je het thuisscherm van Apple Music kunt veranderen. Zo is het mogelijk om alleen de categorieën en afspeellijsten te zien waar jij op zit te wachten. Of je nu opzoek bent naar je favoriete liedjes, nieuwe releases of nummers die je recent hebt afgespeeld: het is allemaal mogelijk. Een erg fijne die toevoeging die, in combinatie met de Marvis sidebar, Apple Music in een ander daglicht zet.

Marvis Pro is voor €6,99 in de App Store te downloaden.

#2 Longplay

Longplay is een iOS-app dat zich voornamelijk richt op je favoriete albums uit je Apple Music-bibliotheek. Het zorgt ervoor dat je nieuwe muziek ontdekt van artiesten die je veel in je afspeellijsten voorkomen. Zoals de naam al doet vermoeden zorgt Longplay ervoor dat je goed de tijd neemt om naar je favoriete albums te luisteren en daarnaast ook nieuwe muziek kan ontdekken.

De uitstraling van LongPlay is dan ook erg minimalistisch en geeft je een duidelijk overzicht van wat je te wachten staat. Een heerlijke manier om Apple Music eens anders te benaderen.

Longplay tik je voor €4,49 op de kop in de Apple App Store.

#3 Next: meer ontdekken in Apple Music

Next is een applicatie dat zich voornamelijk richt op het ontdekken van muziek. Apple Music heeft een gigantisch aanbod en de kans dat jij een aantal pareltjes mist in je bibliotheek is vrij groot. Het slimme algoritme van Next zorgt ervoor dat jij die pareltjes gaat ontdekken. Zo analyseert het platform je huidige bibliotheek, zodat jij exact de juiste aanbevelingen krijgt.

Een fijne toevoeging van de Next apps is de Forgotten Songs-playlist. De app checkt welke nummers jij in je Apple Music-bibliotheek het minst luistert en zet deze nummers vervolgens in de benoemde afspeellijsten. Zo krijg je ook de pareltjes te horen die je misschien vergeten was of kom je erachter dat je muzieksmaak misschien iets minder goed is dan je had gehoopt.

Next: Magic DJs & Playlist zet je voor €5,49 op je iPhone.

#4 MusicHarbor

Apple Music is een fantastische streamingdienst met een aantal heerlijke functionaliteiten. Maar apps als MusicHarbor laten zien dat er hier en daar zeker nog ruimte is voor verbetering. Zo zorgt deze applicatie ervoor dat jij je favoriete artiest niet uit het oog verliest. Je krijgt meldingen van nieuwe liedjes, albums of samenwerkingen, zodat je niets hoeft te missen. Iets dat de standaard Apple Music-app dus niet doet.

De werking van de applicatie is overigens ook super toegankelijk. Het enige wat je hoeft te doen is naar je favoriete artiest zoeken, deze persoon te volgen en MusicHarbor doet de rest!

MusicHarbor is gratis te downloaden in de App Store, maar is wel voorzien van in-app aankopen.

#5 Soor

Soor lijkt qua Apple Music-alternatief veel op Marvis Pro. De applicatie zorgt er namelijk voor dat jij het thuisscherm van de streamingdienst volledig naar eigen wens in kunt stellen. Je kiest niet alleen voor een lichte of donkere modus, maar kiest ook uit verschillende afspeellijsten en functionaliteiten. Zo is het mogelijk om een aantal standaard Apple Music-lijsten te importeren en heb je toegang tot Magic Mix.

Met Magic Mix ben je in de gelegenheid om om slimme afspeellijsten te maken. Deze lijsten gaan door je hele bibliotheek heen en selecteren de nummers of artiesten waar jij je filters op in hebt gesteld. Zin om naar je favoriete muziek te luisteren, maar alleen behoefte aan Jazz vandaag? Maak een Magic Mix-playlist aan en je zit gebakken.

Soor is voor een bedrag van €7,99 op de kop te tikken in de App Store.

