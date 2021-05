Apple lijkt eruit te zijn: ‘iPhone 13 fixt probleem met Face ID’

Sinds de komst van Face ID heeft Apple het niet meer voor elkaar gekregen om de sensoren compacter te maken. Dit zorgt ervoor dat de iPhone, anno 2021, nog steeds voorzien is van een grote notch. Al lijkt daar dit jaar wel echt verandering in te komen.

De verwachting is er al tijden, maar nu lijkt Apple er toch echt uit te zijn. DigiTimes meldt namelijk dat het bedrijf een uiterst compacte chip gaat gebruiken voor Face ID. Is de grote notch verleden tijd?

Apple fixt probleem met Face ID

Apple heeft ervoor gekozen om zijn VCSEL-chip opnieuw te ontwerpen. Deze chip zit verwerkt in de Face ID-scanner en is op dit moment nog relatief groot. Dankzij het herontwerp wordt deze een stuk kleiner, waardoor er een hoop meer mogelijk is. Volgens DigiTimes maakt deze versie van de VCSEL het mogelijk om nieuwe functionaliteiten te introduceren. Daarnaast zorgt het ervoor dat er intern meer ruimte overblijft.

Die laatste versterkt het verhaal dat DigiTimes eerder al naar buiten bracht. De website heeft al meerdere malen laten weten dat de nieuwe iPhone 13 beschikt over een kleinere notch. Tot dusver was het niet mogelijk om dit te doen, omdat de scanners voor Face ID nog te groot waren. De vernieuwde VCSEL-chip zorgt ervoor dat Apple later dit jaar, bij nieuwe iPhone en iPad-modellen, dat probleem eindelijk op kan lossen.

Meer over de iPhone 13

We zijn op het moment nog ver verwijderd van de iPhone 13. De smartphone verschijnt, als alles volgens planning verloopt, pas in de herfst van 2021. Dat geeft Apple niet alleen tijd genoeg om de notch kleiner te maken, maar ook om een hoop andere toepassingen te doen.

In het bovenstaande artikel zetten we vijf veelgehoorde, en geloofwaardige, geruchten voor je op een rij.