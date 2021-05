HomePod-speakers krijgen toch ondersteuning voor Apple Music Lossless

Apple laat weten dat zowel de Apple HomePod, als de HomePod Mini in de toekomst ondersteuning krijgen voor lossless audio via Apple Music. De ondersteuning komt via een toekomstige software-update. Helaas heeft het bedrijf uit Cupertino niet laten weten wanneer we die update kunnen verwachten.

Apple heeft in een vers supportdocument meer verteld over de aankomende lancering van lossless audio voor Apple Music. De AirPods hebben geen ondersteuning voor de nieuwe tier, maar in de toekomst krijgen de HomePods dat wel. Die functionaliteit komt dan aan via een update. Het is echter dus nog niet bekend hoe lang we daarop moeten wachten.

Apple HomePod krijgt lossless audio-ondersteuning

Dat is dus goed nieuws voor iedereen die geïnvesteerd heeft in de slimme speakers van Apple. Ondanks het feit dat de fabrikant de speakers niet meer maakt, is nu duidelijk dat er nog wel updates voor kunnen verschijnen. Updates die toffe, nieuwe functies toevoegen, zoals ondersteuning voor lossless audio.

Daarnaast worden er in het document nog een aantal interessante dingen gedeeld of opnieuw vermeld. Zo ondersteunt de nieuwe Apple TV 4K-mediaspeler alleen de standaard lossless audiobestanden wanneer die beschikbaar zijn in juni. Voor Hi-Res Lossless heb je een usb-adapter nodig, van digitaal naar analoog.

En de AirPods Max?

Er wordt ook gesproken over de AirPods Max. Wanneer je de koptelefoon gebruikt in combinatie met een lightning-naar-audiojackkabel, dan klinkt de muziek “fantastisch”, aldus Apple. Echter, de kwaliteit is niet lossless. Dat komt doordat er in de kabel nog een conversie van analoog naar digitaal plaatsvindt.

Daarnaast is het goed om te weten dat je je iTunes-muziekbibliotheek eigenlijk niet opnieuw kunt downloaden in lossless audiokwaliteit. Als abonnee van Apple Music kun je namelijk alleen downloaden uit de bestaande catalogus. Aanvankelijk staan er 20 miljoen nummers op Music in de lossless audiokwaliteit. Tegen het einde van 2021 aan staat die teller op meer dan 75 miljoen.

Apple