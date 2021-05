De twee geheime woorden waarmee Apple zijn producten succesvol verkoopt

Apple weet als geen ander hoe het zijn eigen producten moet verkopen. Het weet exact hoe het de consument over kan halen om een aankoop te doen. Je kunt er fan van zijn of niet, maar op dat gebied is het Amerikaanse bedrijf heer en meester.

Naast het gebruik van fantastisch mooie foto’s en knap geproduceerde video’s, heeft het bedrijf nog een andere tactiek. Het kiest namelijk exact de juiste woorden om de consument te triggeren. Sterker nog: ze hebben er maar twee woorden voor nodig.

Apple’s manier van verkopen

Natuurlijk heeft het succes van Apple niet alleen te maken met het verkooppraatje. De producten zelf moeten ook in de smaak vallen, wat bij het Amerikaanse bedrijf zeker het geval is. Al is het zeker interessant om te zien hoe Apple ervoor zorgt dat de consument, tijdens het kijken van een keynote of een reclame, een aankoop doet. Zeker gezien het bedrijf twee woorden gebruikt om dit doel te bereiken.

Er zijn een hoop woorden die de consument enthousiast kan maken voor een Apple-product. Zo horen we regelmatig “de beste iPhone ooit gemaakt” en “zoveel sneller dan zijn voorganger”, maar dat zijn niet de meest gebruikte woorden. Om de consument een nieuw Apple-product te laten kopen, gebruikt het bedrijf het woord: nieuw. Ondanks het feit dat jij gek bent op je huidige iPhone, ziet de nieuwe variant er ontzettend goed uit. Zeker, omdat het bedrijf je er constant aan herinnert dat je nieuwigheid in huis haalt. Zo gebruikte het bedrijf dit woord, tijdens de presentatie van de iPhone 12-serie, maar liefst 23 keer. Iets dat in het niets staat bij de twee meest gebruikte woorden.

Jij en jouw

Om ervoor te zorgen dat jij interesse krijgt in een nieuw product maakt Apple zijn verhaal persoonlijk. Iets dat het bedrijf doet met de twee woorden: jij en jouw. Apple zorgt ervoor dat de nieuwe producten niet om klanten of consumenten draaien, maar puur en alleen om jouw draaien. Om dat gevoel te creëren moeten de twee woorden vaak gebruikt worden. Zo waren ze tijdens de presentatie van de iPhone 12 maar liefst 90 keer terug te vinden. “Het maakt niet uit of jij een foto overdag of in de nacht neemt, je krijgt een resultaat als nooit tevoren”, is een van de vele voorbeelden van hoe het bedrijf dat doet.

Door het verhaal persoonlijk te maken ziet de consument meer dan alleen een nieuw product. Hij of zij kan zichzelf beter inbeelden met het desbetreffende product in handen, wat sneller aan kan zetten om een aankoop te doen. Een nieuwe functionaliteit op een iPhone is natuurlijk fijn, maar wat heb ‘jij’ daar aan?