Apple komt met fix voor grijze App Tracking Transparency-schakelaar

Met de komst van iOS 14.5 en iPadOS 14.5 heeft Apple de App Tracking Transparency-schakelaar toegevoegd. Met die schakelaar kunnen gebruikers in feite voorkomen dat apps hun persoonlijke gegevens verzamelen. De schakelaar voor het volgen van apps bleef voor sommige gebruikers echter grijs. Daar lijkt Apple nu een oplossing voor te hebben.

Vanaf iOS 14.5 moeten apps om toestemming van de gebruiker vragen voordat ze jouw activiteit op andere apps en websites kunnen volgen. Dit soort gebruikersinformatie wordt gebruikt voor het beter targeten van advertenties en meer. iPhone- en iPad-gebruikers hebben de mogelijkheid om de functie in of uit te schakelen door naar Instellingen → Privacy→ Tracking te gaan. Er Je kunt daar trackingverzoeken van apps al dan niet toestaan. Standaard is de functie uitgeschakeld. Dat houdt in dat apps je in principe mogen volgen, totdat jij dat zelf uitschakelt.

App-tracking schakelaar ‘grayed out’

Bij sommige gebruikers bleef het schuifje om dit te kunnen doen echter grijs, waardoor het uitschakelen niet mogelijk was. Volgens MacRumors is Apple nu echter een fix aan het uitrollen, die dit moet verhelpen.

Voor sommige gebruikers is de schakelaar voor het bijhouden van apps grijs. Dat betekent dat alle apps die toestemming vragen om jouw activiteit te volgen, standaard worden geweigerd. Dit houdt op zijn beurt weer in dat apps geen toegang hebben tot de IDFA van het apparaat. Omdat die apps geen andere gegevens zoals e-mailadressen kunnen gebruiken, kunnen deze apps je niet volgen, maar ook andere – meer wenselijke – functionaliteiten kunnen hierdoor in het gedrang komen. Apple wijst erop dat er inderdaad bepaalde situaties zijn waarin de schakelaar voor het volgen van apps grijs wordt weergegeven.

Fix is onderweg

Toen Apple de iOS 14.5.1 update uitbracht, werd verwacht dat hierin ook een oplossing zou zijn doorgevoerd voor het grijze App Tracking-schuifje. Desondanks ontdekten veel gebruikers dat ze de schakelaar nog steeds niet konden aanpassen. Maar nu lijkt het erop dat Apple het probleem – zonder aanvullende update – heeft opgelost. Hoe of wat het bedrijf precies heeft gedaan, is echter niet bekend. Had jij eerder het bovengenoemde probleem en werkt het app-tracking Transparency schuifje inmiddels weer bij jou? Laat het ons weten in de reacties.