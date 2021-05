Apple-fabrikant Foxconn tekent deal en richt zich op elektrische auto’s

Apple-leverancier Foxconn heeft de handen ineen geslagen met startup Fisker. De twee partijen hebben een deal ondertekend en gaan zich samen richten op de ontwikkeling van elektrische auto’s.

De Thaise fabrikant, dat voor Apple de iPhones in elkaar zet, buigt zich over de ontwikkeling en samenstelling van een nieuwe elektrische auto. De productie van het voertuig gaat aan het einde van 2023 van start.

Foxconn tekent deal met Fisker

Project PEAR, dat staat voor Personal Electric Automotive Revolution, wordt “the next big thing in car design” genoemd. Althans, dat zijn de woorden van Fisker CEO Henrik Fisker. Het project wordt beschreven als een doorbraak voor een nieuwe segment in de auto-industrie. We hoeven dus geen SUV of een Sedan te verwachten, maar krijgen te maken met een hele nieuwe categorie. De samenwerking met Foxconn zorgt ervoor dat deze “doorbraak” ook daadwerkelijk geproduceerd kan worden.

Er is niet heel erg veel bekend over de elektrische auto. Zo weten we bijvoorbeeld niet hoe het voertuig gaat heten en is op dit moment ook niet bekend waar deze in elkaar wordt gezet. Wel is het de bedoeling dat de productie dus eind 2023 van start gaat. Vervolgens zal de elektrische auto, die de naam van Fisker gaat dragen, in Europa verschijnen. Daarnaast wordt deze ook in Noord-Amerika, China en India verwacht. Foxconn en Fisker zorgen ervoor dat de auto een uiterst strakke uitstraling krijgt en tegelijkertijd goed voor het milieu is.

Foxconn en Fisker waren al enige tijd met elkaar in gesprek. De twee partijen hadden een mondelinge overeenstemming in februari. Deze week werd dan ook de definitieve deal getekend. Er is afgesproken dat Foxconn minimaal 250.000 units gaat produceren.

Waarschuwing voor Apple

Zoals gezegd werkt Foxconn nauw samen met Apple voor de samenstelling van de iPhone. De productie van die iPhone komt in het geding door een wereldwijd chiptekort. Waar Apple eerder al liet weten dat de iPad en iMac getroffen zullen worden, liet Foxconn aan Cupertino weten dat dit probleem niet snel verholpen is. Zo gaf de fabrikant een waarschuwing dat de problemen minstens tot 2022 kunnen duren.

Meer weten over dat verhaal? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel!