Apple heeft opmerkelijk excuus voor Siri Remote zonder AirTag aan boord

Apple heeft een wel heel opmerkelijke verklaring gegeven voor het feit dat de nieuwe Siri Remote van de Apple TV 4K geen AirTag-functionaliteiten heeft. Het had heel handig kunnen zijn, zo’n chip waarmee je zaken kunt opsporen die je vaak verliest. Want sommige mensen zijn constant de afstandsbediening van een tv of mediaspeler kwijt.

De oude afstandsbediening van de Apple TV-mediaspeler heeft flink wat kritiek over zich heen gekregen. Daarom is het goed om te zien dat de iPhone-maker veel van die problemen opgelost heeft met het nieuwe model. Echter, die remote heeft géén AirTag-chip aan boord, terwijl dat nou net heel handig kan zijn.

Het gebeurt namelijk vaker bij veel gebruikers dat afstandsbedieningen – in het algemeen – ergens tussen de kussen van de bank zitten. Hoe kleiner zo’n model, hoe moeilijker het soms wordt om hem terug te vinden. Dus dan kan het handig zijn om een back-up te hebben in de vorm van AirTag-technologie, toch?

Nou, niet als het aan Tim Twerdahl, onderdirecteur marketing, ligt. Volgens hem is de nieuwe Siri Remote namelijk dik genoeg om hem niet zomaar kwijt te kunnen raken tussen de kussens van de bank. Je zou je er dus helemaal geen zorgen meer over hoeven maken, als het aan Tim Twerdahl ligt.

Het gaat om de volgende quote van Twerdahl, afkomstig uit het gesprek met de redactie van Mobile Syrup:

We are super excited about AirTags and what we’re doing with U1, and part of that power is the Find My network and the fact that we can leverage a billion devices around the world to help you find stuff. To your point, that is the most powerful out of the home. With the changes we’ve made to the Siri Remote — including making it a bit thicker so it won’t fall in your couch cushions as much — that need to have all these other network devices find it seems a little bit lower.