Apple en Epic Games strijden nu om… een naakte banaan?

De strijd tussen Apple en Epic Gamers woekert voort. In de tweede week bakkeleien de bedrijven over een naakte banaan in Fortnite. De vraag van de dag is: moeten digitale bananen in videogames een pak dragen? Epic Games maakte er nog een grapje van, maar Apple vindt dit een zéér serieuze kwestie en gaat er hard in.

De banaan, zoals afgebeeld op de afbeelding, draagt de naam Peely en is een humanoid avatar in de game Fortnite. Dat is het spel dat eigenlijk in het midden staat van de rechtszaken tussen Apple en Epic Games. Dag zes van de zaak begint met een opmerkelijke getuigenis van Matthew Weissinger, Epics marketingmanager.

Gesprek tussen Apple en Epic Games

De Apple-advocaat gebruikte de beschikbare tijd om basale vragen te stellen over Fortnite, waaronder over het titelscherm en de vele skins. Vandaar dat de banaan aan bod kwam. Het gesprek ging als volgt (via The Verge).

Apple-advocaat: We have in front of us a new set of images, and what is this screen showing?

Weissinger: This is your matchmaking lobby.

Advocaat: And we have a large yellow banana here, don’t we? In a tuxedo?

Weissinger: Yes. That is Peely.

Advocaat: And that’s Peely, did you say?

Weissinger: Yeah.

Advocaat: And in fact, in the tuxedo, he’s known as Agent Peely, correct?

Weissinger: That’s correct.

Advocaat: We thought it better to go with the suit than the naked banana, since we are in federal court this morning.

Je kunt dit zien als een droog grapje dat verder helemaal geen waarde heeft in deze rechtszaak. Maar dat is niet hoe Apple dit ziet. De iPhonemaker claimt nu namelijk dat Epic Games porno host in zijn videogame.

Daar hoort nog wat context bij. Op vrijdag ging de advocaat namelijk achter de online winkel Itch.io aan. Dit is een digitale winkel die je kunt gebruiken voor het downloaden van indiegames. De winkel is te downloaden via de Epic Game Store. De advocaat zegt dat gebruikers via die winkel “games voor volwassenen” kunnen downloaden, die niet echt geschikt zijn voor in een rechtszaal omdat ze “beledigend en geseksualiseerd zijn”.

Wat is er beledigend aan een naakte banaan?

Epic Games Store-manager Steven Allison verdedigde de winkel, maar dat komt hem nu duur te staan. De Epic Games-advocaat vond het daarom belangrijk om terug te komen op Peely. En dat leverde de volgende interactie op.

Epic-advocaat: A little bit of a digression. We talked about Peely? Our banana? Remember that?

Weissinger: I do.

Advocaat: And there might have been an implication that to show Peely without a suit would have been inappropriate. Do you recall that?

Weissinger: Yes.

Advocaat: Is there anything inappropriate about Peely without a suit?

Weissinger: No, there is not.

Advocaat: If we could just put on the screen a picture of Peely — is there anything inappropriate about Peely without clothes?

Weissinger: It’s just a banana, ma’am.

Ergens heeft dit nog iets te maken met de zaak. De Apple-advocaat probeert Epic Games weg te zetten als een bron van malafide content en content van lage kwaliteit, waar het Itch.io voor gebruikte. En het lijkt erop dat rechter Yvonne Gonzalez Rogers daarin meegaat, dus is het niet vreemd dat de Epic Games-advocaat nu alle schijn probeert weg te halen van zo’n imago.

