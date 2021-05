Apple als eigenaar van Warner Bros. en CNN? Het plan lag op tafel!

Hooggeplaatste medewerkers bij Apple en Time Warner hebben het er over gehad: de iPhonemaker die Warner Bros. en CNN zou overnemen. Time Warner is de oude naam van het bedrijf dat binnenkort WarnerMedia-Discovery gaat heten. Eigenaar AT&T wil die bedrijven namelijk gaan samenvoegen voor een sterkere marktpositie.

Voordat we bij de gesprekken aankomen over een potentiële overname, moeten we een aantal stappen terugnemen. AT&T wil WarnerMedia (voorheen Time-Warner) dus samenvoegen met Discovery, zodat er een megabedrijf ontstaan. Dat bedrijf heeft veel creatieve vrijheid en waarschijnlijk een marktkapitalisatie van meer dan 100 miljoen dollar wanneer het de beurs betreedt in 2022.

Apple als eigenaar van Warner Bros. en meer

Op moment van schrijven is het niet helemaal duidelijk of Apple daadwerkelijk de intentie had om Time-Warner destijds over te nemen. CNBC wijst echter op de historische banden tussen beide ondernemingen. Zo hebben Apple-CEO Tim Cook en collega Eddy Cue (verantwoordelijk voor diensten en software) in 2015 gesproken met Jeff Bewkes. Dat was destijds de CEO van Time-Warner. Ook Olaf Olafsson, voormalig onderdirecteur, was bij de gesprekken aanwezig.

De gesprekken gingen over een potentiële samenwerking, waardoor Apple content van Time-Warner kon aanbieden. Denk dan bijvoorbeeld aan betaalzender HBO. De iPhonemaker had de exclusieve aanbieder kunnen worden, maar uiteindelijk werd hiervoor niet gekozen. Want wat zouden andere bedrijven die samenwerken met Time-Warner daarvan denken?

Time-Warner overnemen?

Dat idee kwam dus niet van de grond, dus toen zouden Cook en Bewkes besproken hebben dat Apple Time-Warner zou overnemen. Zo hoefde niemand zich nog zorgen te maken om bestaande afspraken. Er was wel degelijke interesse, maar Cue was destijds niet bereid 100 miljoen dollar te betalen voor Time-Warner.

Een jaar later, eind 2016, kwam in het nieuws dat Bewkes Time-Warner verkocht aan AT&T voor een bedrag van 105 miljoen dollar. Destijds zei de ex-CEO dat Apple nooit serieus was over een mogelijke overname. Of de deal goed zou zijn geweest voor Apple, daar kun je het nog eens over hebben. Qua content voor Apple TV+ natuurlijk wel, maar het zou het bedrijf wederom een monopolistische positie geven, dit keer op een geheel andere markt.