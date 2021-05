App Tracking Transparency: Apple maakt goed punt met heerlijke reclame

Met App Tracking Transparency wil Apple ervoor zorgen dat de consument meer controle heeft over zijn data. Sinds iOS 14.5 is het mogelijk om te bepalen welke partijen je gegevens mogen hebben. Wat je daar aan hebt? Dat legt het bedrijf je zelf uitstekend uit.

Apple lanceerde gisteren een nieuwe reclame waarin de nieuwe functionaliteit wordt aangehaald. Het bedrijf weet met deze heerlijke, en hilarische, reclame goed zijn punt te maken.

Apple komt met heerlijke reclame

Ondanks het feit dat online privacy steeds belangrijker wordt, zijn er nog veel mensen die het nut er niet van inzien. De uitspraak “ik heb toch niets te verbergen” komt dan ook regelmatig voorbij. De nieuwe App Tracking Transparency zal dan ook niet door iedereen optimaal gebruikt gaan worden. Dit terwijl het wel echt een hele goede feature is op gebied van online privacy.

Om meer aandacht te vragen voor deze nieuwe functionaliteit komt Apple met een nieuwe reclame. De video is volledig gericht op waarom jij App Tracking Transparency zou willen gebruiken. Iets dat het bedrijf op geniale en hilarische wijze doet. We kunnen je natuurlijk vertellen hoe het zit, maar je kunt de reclame misschien beter zelf even kijken.

Ondanks het feit dat de reclame vrij grappig in elkaar is gezet, is het wat ons betreft wel een belangrijke. Het laat namelijk heel goed zien hoe sommige bedrijven met je meekijken. Iets dat vaak verder gaat dan je in eerste instantie misschien dacht.

App Tracking Transparency

App Tracking Transparency is een nieuwe functionaliteit die Apple met de iOS 14.5 update uitrolde. Het zorgt ervoor dat jij, als iPhone-gebruiker, controle hebt over je gegevens. Zo krijg je bij het openen van de app de vraag of jij je gegevens met de desbetreffende partij wil delen. Daarnaast krijg je in de instellingen (Instellingen -> Privacy -> Tracking) een handig overzicht van welke applicaties je volgen.

Voor de consument is dit een hele handige en fijne functionaliteit. Voor bedrijven als Facebook is het een nachtmerrie. Meer weten? Lees dan zeker even het artikel hierboven!