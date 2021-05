App Store: Apple heeft schandalig goed verdiend aan Epic Game’s Fortnite

Apple heeft naar verluidt meer dan 100 miljoen dollar omgezet door Fortnite. Dat gebeurde toen het spel nog in de App Store te vinden was. Dat getal is naar buiten gekomen dankzij de rechtszaak tussen Epic Games, de maker van de game, en Apple, de winkeleigenaar. Dat is een hoop geld voor één videogame waar Apple zelf niet verantwoordelijk voor is.

Dat getal is bekendgemaakt door Michael Schmid. Schmid is bij Apple verantwoordelijk voor business development voor videogames in de App Store. De man heeft geen exact getal naar buiten gebracht. Schmid wilde niet bevestigen of het spel meer dan 200 miljoen dollar opgebracht heeft, omdat dat “ongepast is” dergelijke info te delen.

Fortnite bracht App Store groene cijfers

Fortnite van Epic Games was sinds 2018 te downloaden uit de App Store, totdat Apple het spel vorig jaar verwijderde. De eigenlijke omzet ligt waarschijnlijk een stuk hoger. Spelers hebben namelijk voor 1,2 miljard dollar aan digitale aankopen gedaan in het spel via de digitale winkel. Dat is goed voor een omzet van 354 miljoen dollar.

Die gegevens zijn dan weer afkomstig van Sensor Tower, een marktanalist voor apps en appwinkels. Dat getal is niet moeilijk te achterhalen. Apple rekent namelijk een commissie van dertig procent over elke aankoop in de App Store, van dertig procent. Dat is bovendien het verdienmodel dat nu onder meer ter discussie staat.

Apple investeerde ook in Fortnite

Schmid maakt verder bekend dat Apple ook 1 miljoen dollar geïnvesteerd heeft in Fortnite. Dat bedrag is besteed aan marketing in de App Store. Dat bedrag werd de laatste elf maanden dat Fortnite in de downloadwinkel aanwezig was besteed. De advocaat van Epic Games omschrijft dat vervolgens als een “goede deal”.

Mocht Apple inderdaad tenminste 100 miljoen dollar verdiend hebben aan Fortnite, dan is dat slechts een druppel in een emmer water voor het bedrijf. Sensor Tower schat dat de iPhonemaker in 2020 22 miljard dollar omgezet heeft met de Store. Voor heel het bedrijf was er destijds een omzet van 275 miljoen dollar.

Bloomberg