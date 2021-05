AirTag-gebruiker volgt eigen pakket en verslaat Track & Trace

Een eigenaar van een AirTag in Groot-Brittannië heeft de accessoire gebruikt voor het volgen van een pakketje dat hij op de post deed. De persoon die dit deed, Kirk McElhearn, maakte gebruik van het Vind mijn-netwerk van Apple en kon zodoende het pakket volgen dat hij naar een vriend stuurde.

McElhearn beschrijft in een blogpost hoe hij te werk gegaan is. Hij plakte de accessoire aan een kaart, stopte beide producten in een bubbelenvelop en verstuurde het pakketje naar een vriend van hem. Zelf woont hij in Stratford-upon-Avon, maar de vriend die het pakket moest ontvangen woont in Londen.

AirTag gebruiken als Track & Trace

Na het opsturen kon McElhearn binnen de Vind mijn-app van Apple precies volgen waar zijn pakketje was. Zo kon hij onder meer zien dat het pakket aangekomen was bij het verwerkingscentrum. Voor dergelijke gegevens maakt het Applenetwerk gebruik van iPhones en iPads die in de buurt zijn.

Het product dat je opspoort of volgt via het Vind mijn-netwerk heeft slechts één iPhone in de buurt nodig om goed te kunnen werken. Dus de kans is groot dat er tenminste één iemand met een Apple-product in de buurt geweest is. Verder maakte McElhearn gebruik van een script dat hij zelf gemaakt heeft.

Pakketjes volgen via het Vind mijn-netwerk

Dat script maakt elke twee minuten een screenshot van de app, om zo het pad dat het pakketje aflegt te kunnen volgen. Na een paar dagen was het dan zo ver; het pakket was aangekomen bij zijn vriend. Dat dit op deze manier werkt, is opvallend. Apple wil eigenlijk voorkomen dat de AirTag op deze manier gebruikt wordt.

McElhearn had zelf verwacht dat de iPhone van zijn vriend een notificatie zou krijgen over een gevonden AirTag in de buurt op het moment dat het pakket zou aankomen. Maar dat is niet gebeurd. Wel kreeg die vriend een hoorbare alert te horen uit de AirTag, maar daar bleef het bij.

Intego