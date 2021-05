AirPods Pro 2 en AirPods 3: wanneer kunnen we ze verwachten?

Door het succes van de voorgangers kijken veel consumenten uit naar de komst van de AirPods Pro 2 en AirPods 3. Apple zelf heeft nog niets naar buiten gebracht over de oordopjes, maar Bloombergs Mark Gurman heeft al een aardig idee over wanneer we ze kunnen verwachten.

Gurman is een gevestigde naam in de technologie-wereld met een goede reputatie op het gebied van dit soort geruchten. We hebben er even op moeten wachten, maar volgens de journalist begint Apple nu echt stappen te zetten.

AirPods Pro 2 en AirPods 3

Apple maakt zich op voor de lancering van de AirPods 3 (ofwel de derde generatie), zo meldt Mark Gurman vandaag. De journalist verwacht dat het Amerikaanse bedrijf de nieuwe oordopjes nog dit jaar op de markt brengt. Die verwachting ligt in lijn met geruchten en leaks die we eerder dit jaar al zagen. Volgens Mark Gurman blijven de AirPods 3 qua functionaliteiten ongeveer hetzelfde, maar zijn er voornamelijk wijzigingen doorgevoerd in het ontwerp. Deze zou, mede dankzij de kortere steeltjes en een nieuwe oplaadcase, veel weg hebben van het huidige Pro-model.

Over dat Pro-model gesproken: Apple werkt ook op dat gebied aan een opvolger. Al moeten we daar, volgens Gurman, nog wel eventjes op wachten. Het nieuwe model verschijnt naar verwachting pas in 2022 op de markt. Opvallend, want eerder hoorden we een hoop geluiden dat de AirPods Pro 2 nog dit jaar zou verschijnen. Iets dat volgens Bloomberg ook zeker de bedoeling was, maar later een deadline bleek die Apple door onbekende redenen niet kon halen.

Qua ontwerp zal het Pro-model niet veel verschillen van zijn voorganger uit oktober 2019. Wel is de AirPods Pro 2 voorzien van een vernieuwde motion-sensoren, zodat fitness tracking nauwkeuriger wordt.

Beats Buds Studio

Naast de AirPods 3 en AirPods Pro 2 heeft Apple nog een audio-product op de planning staan. De afgelopen week hebben we veel nieuwe informatie gekregen over de Beats Studio Buds. Zo werden de earbuds niet alleen gevonden in de iOS 14.6-update, maar lekte er begin deze week ook een foto uit.

De komst van de Beats Studio Buds is nog niet officieel, al lijkt LeBron James wel voor bevestiging te zorgen. Benieuwd hoe dat zit? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel!