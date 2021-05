De AirPods Pro krijgen concurrentie van… Apple zelf?

De AirPods Pro zijn een van de populairste oortjes, maar Beats komt met een alternatief. Apple gaat dus concurreren met zichzelf.

Apple heeft met haar AirPods Pro natuurlijk al goede oortjes in het assortiment. Toch kan er nog wat extra variatie bij moet Apple denken, want het komt met een alternatief. Dat doet het overigens niet onder haar eigen logo, maar onder de vlag van Beats.

Concurrentie voor de AirPods

Apple lijkt nu met de Beats Studio Buds te komen, waarmee het dus gaat concurreren met haar eigen AirPods Pro. Natuurlijk zijn de buds iets anders qua vormgeving, maar voor de rest hebben ze veel overeenkomsten met de Airpods Pro.

Net zoals bij de de Airpods Pro zit er in de nieuwe earbuds een Apple-chip en wordt Siri ondersteund. Uiteraard komen ze ook in een speciaal doosje waarin je ze kunt opladen. In vergelijking met de Powerbeats Pro worden de nieuwe earbuds compacter en is er Noise Cancellation.

Beats Studio Buds en iOS 14.6

Het nieuws rondom de nieuwe concurrent voor de AirPods is afkomstig van 9to5Mac. Het medium kwam het gadget op het spoor door in de interne documenten rondom iOS 14.6 te pluizen. Eerder haalde Apple ook al Scott Croyle binnen om de ontwerpen van Beats te overzien.

Het is nog onbekend wanneer de nieuwe earbuds uitkomen, maar door de combinatie met iOS 14.6 lijkt het dus voor de hand te liggen dat het tegelijkertijd uitkomt met de nieuw software-update. Dat is vermoedelijk ergens rond juni. Als ze even duur worden als de Powerbeats Pro dan zal de prijs rond de 249 euro liggen.

Apple Music en lossless audio

Gisteren kwam er bijzonder nieuws naar buiten over Apple Music. De muziekdienst gaat lossless audio ondersteunen, waardoor de geluidskwaliteit omhooggaat. Er is echter een probleempje: de nieuwe feature werkt niet op de eigen audio-devices. Je hebt er dus niets aan als je een variant van de AirPods of de HomePod hebt. Hopelijk ondersteunen de nieuwe earbuds van Beats de functie wel.

