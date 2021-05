AirPods-concurrent Beats Studio Buds lekt vroegtijdig uit door beelden

Onlangs werd bekend dat de AirPods concurrentie krijgen van Apple zelf. Het bedrijf werkt aan de nieuwe Beats Studio Buds die, door gelekte beelden, nu al het daglicht ziet.

De gelekte beelden zijn onder andere afkomstig van MySmartPrice, maar duiken ook op in iOS 14.6 en tvOS 14.6. De twee nieuwe besturingssystemen werden gisteren uitgerold door Apple.

Beats Studio Buds duiken op in gelekte beelden

De Beats Studio Buds, die als alternatief voor de AirPods op de markt verschijnen, doken eerder al op in FCC Fillings. We hadden hierdoor een redelijk beeld van de oordopjes, maar de foto’s die MySmartPrice naar buiten brengt geven ons pas echt een goede indruk. Op de foto’s zijn de oordopjes zelf, zonder tipje, te zien.



De foto’s tonen aan dat de Beats Studio Buds qua ontwerp niet heel erg lijken op de AirPods. De oordopjes hebben meer weg van het ontwerp dat gehanteerd wordt door bedrijven als Samsung en Google. Dit heeft niet alleen te maken met het in-ear ontwerp, maar ook zeker met de grootte ervan.

MySmartPrice geeft overigens wel aan de foto’s met een korreltje zout te nemen. De authenticiteit van de afbeeldingen kunnen niet worden bevestigd, al komen de foto’s wel overeen met eerder verschenen beelden. Wanneer de AirPods-concurrent op de markt verschijnt is op dit moment nog niet bekend.

Nieuwe AirPods?

Het mag duidelijk zijn dat Apple werkt aan de nieuwe Beats Studio Pro, maar hoe zit het met eigenlijk met de AirPods 3? De opvolger van de populaire oordopjes zou tegelijkertijd met Apple Music Lossless audio worden aangekondigd, maar dit is uiteindelijk niet gebeurt.

De AirPods 3 lijken naar verluidt veel op de AirPods Pro, maar pakt bepaalde zaken toch anders aan. Zo zijn de oordopjes bijvoorbeeld wel voorzien van kleinere steeltjes, maar beschikken ze niet over Active Noise-Cancellation. Benieuwd wat we tot nu toe weten? Lees dan ook zeker even het bovenstaande artikel!