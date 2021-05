AirPods 3 en Apple Music Hi-Fi verschijnen waarschijnlijk volgende week al

De kans dat we volgende week nieuwe Apple-producten te zien krijgen is, volgens Luke Miani, vrij groot. Hij laat weten dat het Hi-Fi abonnement voor Apple Music klaar is voor lancering, net als de nieuwe AirPods 3.

De YouTuber laat weten dat we op dinsdag 18 mei de nieuwe producten te zien krijgen. Al is zijn verhaal wel met een flinke korrel zout te nemen.

AirPods 3 op 18 mei?

Luke Miani heeft in een tweet laten weten dat de derde generatie AirPods volgende week dinsdag dus het daglicht ziet. In een statement, dat hij via AppleTrack naar buiten brengt, laat hij weten ook het Hi-Fi abonnement van Apple Music te verwachten. Het verhaal van Miani levert overigens wel wat vragen op. Zo maakt hij niet bekend dat hij bronnen gebruikt en heeft hij geen reputatie op dit gebied. Wel richt hij zich volledig op het bedrijf en aankomende producten.

Het feit dat AppleTrack ermee gemoeid gaat, maakt dit bericht overigens interessant. De website wist voor de onthulling al bekend te maken wanneer we de AirPods Max konden verwachten. Het feit dat dit bedrijf nu meegaat in het verhaal dat de AirPods 3 volgende week het daglicht zien, zorgt dus wel voor een laagje geloofwaardigheid. Daarbij zijn er tot op heden verschillende berichten geweest dat het Hi-Fi abonnement van Apple Music rond deze tijd kunnen verwachten.



Neem het nieuws zeker met een korrel zout, maar houd de ogen en oren in ieder geval open volgende week!

Wat hebben ze te bieden?

Waar het vrij logisch is wat het Hi-Fi abonnement van Apple Music te bieden heeft (hoge kwaliteit streaming), weten we nog niet echt wat we van de AirPods 3 kunnen verwachten. Geruchten rondom de oortjes gaan al tijden rond, maar een definitief antwoord hebben we niet. Er gaan geruchten dat de steeltjes, net als bij de Pro-modellen, aanzienlijk korter zijn.

