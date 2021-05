M1 iMac vs Intel: eerste Geekbench benchmarks onthullen wie er sneller is

De 24-inch M1 iMac is pas later deze maand leverbaar. Toch zijn de eerste benchmark-resultaten inmiddels al gepubliceerd, en de nieuwe iMac scoort prima in die tests.

De kleurrijke iMac maakte zijn debut tijdens het “Spring Loaded” event afgelopen april. Inmiddels is bekend dat de nieuwste iMac vanaf 21 mei wordt geleverd, maar de eerste Geekbench-resultaten zijn al opgedoken. Die zijn waarschijnlijk afkomstige van reviewers, die de machines aan het testen zijn.

De M1-processor in de 24-inch iMac is dezelfde als we terugvinden in andere M1 Macs, zoals de Mac mini, de 13-inch MacBook Pro en de nieuwste MacBook Air. Het zal voor niemand een verrassing zijn, dat deze machines allemaal ongeveer even snel zijn. Het is voor toekomstige bezitters vooral van belang dat de M1 processor de iMac een flinke prestatieboost zal geven ten opzichte van zelfs zijn krachtigste Intel voorgangers.

Zelfde resultaten als andere M1 Macs

MacRumors ontdekte de eerste Geekbench* benchmark scores van de 24-inch M1. Het gaat hier hoogstwaarschijnlijk om het instapmodel. De ‌M1‌ ‌iMac‌ benchmarks maakt melding van een 8-core CPU die draait op 3.2GHz. De testmachines draaiden allen macOS 11.3.

De 24-inch M1 iMac scoorde 1729 punten in single core en 7459 punten in multi-core. Dat is een aanzienlijke snelheidswinst in vergelijking met de 2019 21,5-inch iMac met een Intel Core i7-processor. De M1 is 56% sneller in single core en 24% sneller in multi-core.

Nog niet de snelste optie

De instapper moest echter wel wat terrein prijsgeven op de allersnelste Intel iMac op dit moment: de 27-inch iMac met de 10e generatie Intel Core I7. Deze Intel iMac won de multi-core test met een voorsprong van 24%. Toch won de 24-inch M1 iMac het in single core modus van zijn grote broer met een snellere benchmark score van 38%.

Naar verwachting zullen de scores van de duurdere uitvoering van de 24-inch M1 iMac een fractie hoger uitvallen. Deze heeft namelijk geen 7-core maar een 8-core GPU, waardoor met name Metal 2 taken nog wat sneller zullen verlopen.

M1 iMac in de praktijk

Tot slot nog een opmerking over de warmteafgifte van de M1 processor. Het verhaal geldt, dat het de grootste moeite kost om de ventilator horend te krijgen op een M1 iMac. Zelfs bij de zwaarste taken lijkt deze iMac het hoofd uiterst koel te kunnen houden. Dat is een prettige gedachte voor iedereen, die zijn Intel iMac al eens heeft horen opstijgen bij processor-intensief werk.

Er is overigens wel iets dat je bij de benchmark-testen in het achterhoofd moet houden. Benchmark scores zeggen wel iets over de snelheid van de processor, maar zijn geen absolute weerspiegeling van hoe deze Macs in dagelijks gebruik zullen presteren. Desondanks geeft de M1 wel een visitekaartje af met deze mooie scores. De 24-inch iMac maakt een update zeker de moeite waard voor gebruikers, die nu nog met een Intel iMac werken. Daarbij gaan we er wel vanuit dat deze gebruikers niet gebruik maken van Intel-only apps of mogelijkheden zoals BootCamp.

De 24-inch M1 iMac is verkrijgbaar in twee configuraties met zeven kleurenopties en upgrade mogelijkheden tot 16 GB RAM en maximaal 2 TB SSD-opslag.

*) Geekbench is een benchmarking-tool die probeert, door middel van een algemene score, de prestaties van de processor weer te geven. Hoe hoger de score, hoe sneller de processor zijn taken kan verwerken. Deze scores kunnen overigens worden beïnvloed door het gebruikte besturingssysteem, lopende achtergrondtaken en de temperatuur van de geteste processor.