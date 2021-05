16-inch MacBook Pro in volle glorie: dit concept is een lust voor het oog

Door de onthulling van de nieuwe M1 iMac vroegen veel mensen hetzelfde af: “krijgen we ook gekleurde MacBooks”. Het antwoord op die vraag moeten we je op dit moment verschuldigd blijven, maar als we naar dit 16-inch MacBook Pro concept kijken zouden we niet weten waarom Apple het niet zou doen.

Het concept is afkomstig van Antonio De Rosa en zet een mogelijk nieuw 16-inch MacBook Pro model in een heel ander daglicht. Mocht dit model echt werkelijkheid worden, dan zouden wij wel weten waar ons geld naartoe zou gaan.

Heerlijk 16-inch MacBook Pro concept

Het concept van Antonio De Rosa tilt de 16-inch MacBook Pro naar een hoger niveau. Dat heeft overigens niet alleen te maken met de tweede generatie Apple Silicon, maar ook zeker met de nieuwe functionaliteiten. Het ontwerp van de laptop is praktisch hetzelfde gebleven als dat van zijn voorganger, maar dan wel met een aantal hele fijne toevoegingen.

De 16-inch MacBook Pro van De Rosa is bijvoorbeeld voorzien van Face ID, beschikt over een ingebouwde SD-kaart slot en een ingebouwde HDMI-aansluiting. Die zaken die bij het huidige model wel degelijk gemist worden. Daarnaast valt het op dat het beeldscherm van de 16-inch Macbook Pro is aangepakt. Net als de 12.9-inch M1 iPad Pro is dit model voorzien van een miniLED-beeldscherm. Iets dat de accuduur uiteindelijk ook weer ten goede moet komen.

Of het model van Antonio De Rosa werkelijkheid wordt valt nog te bezien, al heeft hij dit alles niet uit de duim gezogen. De ontwerper heeft zijn concept gebaseerd op de meest recente geruchten over de 16-inch MacBook Pro. Geruchten die ons ook de indruk geven dat dit nieuwe model in de week van 7 juni, tijdens WWDC21, het daglicht zal zien.

WWDC21

Vanaf maandag 7 juni barst het WorldWide Developers Congress 2021 los. Net als vorig jaar zal het evenement ook nu weer volledig digitaal zijn. Enerzijds vervelend, maar voor de consument zeker fijn. Eerder deze week bracht Apple een overzicht naar buiten van wat we precies van die week kunnen verwachten. Zo trapt Apple op maandag 7 juni, om 19:00 uur Nederlandse tijd, het evenement af met een keynote. Is dat het moment dat we de nieuwe 16-inch MacBook Pro te zien krijgen?

Benieuwd naar de hele planning van WWDC21? Check dan zeker even het artikel via de bovenstaande link!