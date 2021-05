Browserversie 1 Password eindelijk voorzien van Touch ID en Dark Mode

1Password, een van de meest bekende wachtwoordmanagers, is eindelijk voorzien van twee veelgevraagde functionaliteiten. Dat maakt het bedrijf achter de tool vandaag zelf bekend in een blog post.

Vanaf vandaag zijn zowel Touch ID als de Dark Mode beschikbaar in de browser extensie van het platform.

1Password krijgt Touch ID en Dark Mode

Volgens 1 Password zelf werd er al tijden gevraagd naar een biometrische vergrendeling. Deze is, in de vorm van Touch ID (Mac) en Windows Hello (Windows) vanaf vandaag beschikbaar. Hierdoor is het mogelijk om razendsnel bij je wachtwoorden te komen, zoals dat bij concurrenten als LastPass ook al mogelijk was. De ondersteuning is overigens ook beschikbaar voor mensen met een Linux-computer.

Naast de komst van Touch ID-ondersteuning krijgt de extensie voor Mac ook eindelijk een donkere modus. Het bedrijf zorgt er hiermee voor dat het gehele platform er een stuk strakker uitziet. Zo zijn niet alleen de pop-ups, maar ook de suggesties voorzien. Iets dat, zoals je hieronder kunt zien, bijzonder lekker uit de verf komt.

Naast de twee functionaliteiten heeft 1Password nog meer wijzigingen doorgevoerd. Zo is het bijvoorbeeld makkelijker om wachtwoorden te maken, op te slaan en te bewerken in de browser. Daarnaast heeft het bedrijf maar liefst 55 andere oplossingen en verbeteringen doorgevoerd. Benieuwd naar welke dat precies zijn? Check dan zeker even de website van 1 Password.

iCloud-wachtwoorden

Het gebruiken van een wachtwoordmanager is een uitstekend idee. Op deze manier is het makkelijk om voor elk account een ander wachtwoord te gebruiken, zonder dat je ze allemaal hoeft te onthouden. Erg fijn natuurlijk, maar wat als je liever niet naar een derde partij gaat? Dan is het goed om te weten dat iCloud-wachtwoorden ook een uitstekende tool is!

